GW вместе с фанатами работает над серией анимационных короткометражек по Warhammer 40,000

Games Workshop решила объединиться с несколькими авторами фанатских короткометражек по мотивам Warhammer 40,000. Мало того, что их проекты станут частью вселенной, так еще сотрудники компании помогут энтузиастам с реализацией их задумок.

В их числе оказались:

Мини-сериал Astartes, продолжение которого уже находится в производстве;

Мини-сериал Primaris: The Last Templar от художника Александра Панина, также известного как PaxelArt;

Iron Within — история о Железных воинах и Темных Эльдарах от Codex Film;

The Exodite — история об империи Тау от Lost Legion Studios и Warhammer Animations.

Последний вместе с громким анонсом обзавелся тизер-трейлером.

Также Games Workshop объявила, что на ранней стадии разработки находятся еще несколько анимационных проектов в дополнение к Hammer & Bolter, Angels of Death и Interrogator.