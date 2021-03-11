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    Новости

    GW вместе с фанатами работает над серией анимационных короткометражек по Warhammer 40,000

    11 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    11.03.2021
    1231
    0 минут на чтение
    GW вместе с фанатами работает над серией анимационных короткометражек по Warhammer 40,000

    Games Workshop решила объединиться с несколькими авторами фанатских короткометражек по мотивам Warhammer 40,000. Мало того, что их проекты станут частью вселенной, так еще сотрудники компании помогут энтузиастам с реализацией их задумок.

    В их числе оказались:

    • Мини-сериал Astartes, продолжение которого уже находится в производстве;
    • Мини-сериал Primaris: The Last Templar от художника Александра Панина, также известного как PaxelArt;
    • Iron Within — история о Железных воинах и Темных Эльдарах от Codex Film;
    • The Exodite — история об империи Тау от Lost Legion Studios и Warhammer Animations.

    Последний вместе с громким анонсом обзавелся тизер-трейлером.

    Также Games Workshop объявила, что на ранней стадии разработки находятся еще несколько анимационных проектов в дополнение к Hammer & Bolter, Angels of Death и Interrogator.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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