«Хищник: Планета смерти». Финальный трейлер полон чудищ и раскрывает суть «абсолютного хищника»

Кот-император
7 октября 09:35
1526
1 минута на чтение
Фильм «Хищник: Планета смерти» выходит в прокат уже 7 ноября. Ровно за месяц до премьеры студия 20th Century опубликовала последний трейлер. В нём главный герой, инопланетянин из расы Хищников, оказывается на планете, кишащей чудовищами, и должен проявить себя, доказав, что он достойный охотник.
В предыдущих анонсах и трейлерах постоянно встречались упоминания «абсолютного хищника». Многие посчитали, что речь о Чужом, но режиссёр фильма Дэн Трахтенберг это опроверг. В новом трейлере герой сталкивается с огромным монстром, который вполне подошёл бы под это определения. Но слоган при этом обращён к самому герою — это он должен «стать абсолютным Хищником». Второй героине, синтету компании «Вейланд-Ютани», в трейлере уделено намного меньше внимания.
Продюсер фильма Бен Розенблатт рассказал немного подробностей о сюжете нового «Хищника»:
Бен Розенблатт
Основная идея в том, что мы решили снять фильм про Хищника, где Хищник — герой, протагонист. Наш сюжет следует за Хищником-недоростком. Всё начинается на планете Яутжа, где этот хищник и его семья претерпевают серию увлекательных и трагических событий. Он отправляется в путешествие на чужую планету, где и происходит большая часть фильма.

В странствиях он встречает синтета «Вейланд-Ютани», которую разорвало пополам. Она застряла на планете, дожидаясь чьей-нибудь помощи, чтобы выбраться. Предыстория её такова, что «Вейланд-Ютани» послали экспедицию синтетов на эту планету поймать ту же самую тварь для своих целей.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

