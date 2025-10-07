«Хищник: Планета смерти». Финальный трейлер полон чудищ и раскрывает суть «абсолютного хищника»





В странствиях он встречает синтета «Вейланд-Ютани», которую разорвало пополам. Она застряла на планете, дожидаясь чьей-нибудь помощи, чтобы выбраться. Предыстория её такова, что «Вейланд-Ютани» послали экспедицию синтетов на эту планету поймать ту же самую тварь для своих целей.



Основная идея в том, что мы решили снять фильм про Хищника, где Хищник — герой, протагонист. Наш сюжет следует за Хищником-недоростком. Всё начинается на планете Яутжа, где этот хищник и его семья претерпевают серию увлекательных и трагических событий. Он отправляется в путешествие на чужую планету, где и происходит большая часть фильма.