Инсайдер: подробности сюжета второй части «Джокера»

В середине июня СМИ рассказали кое-какие детали о продолжении «Джокера» с Хоакином Фениксом. Фильм называют мюзиклом, а пару актёру на экране составит Леди Гага. Некоторые издания писали, что она воплотит свою версию Харли Квинн. Тогда же в соцсетях появилась фотография Феникса, который читает сценарий сиквела. Кстати, рабочее название — Joker: Folie à Deux («Джокер: Безумие двоих»).

Теперь же портал World of Reel с ссылкой на источник, «который ранее оказывался прав», делится некоторыми деталями картины. Эту информацию мы встречали и у других источников, но к ней всё равно стоит отнестись скептически.