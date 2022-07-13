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    Новости

    Инсайдер: подробности сюжета второй части «Джокера»

    13 июля 2022
    13.07.2022
    1049
    1 минута на чтение
    Инсайдеры СМИ разошлись в информации о сиквеле «Джокера»

    В середине июня СМИ рассказали кое-какие детали о продолжении «Джокера» с Хоакином Фениксом. Фильм называют мюзиклом, а пару актёру на экране составит Леди Гага. Некоторые издания писали, что она воплотит свою версию Харли Квинн. Тогда же в соцсетях появилась фотография Феникса, который читает сценарий сиквела. Кстати, рабочее название — Joker: Folie à Deux («Джокер: Безумие двоих»).

    Теперь же портал World of Reel с ссылкой на источник, «который ранее оказывался прав», делится некоторыми деталями картины. Эту информацию мы встречали и у других источников, но к ней всё равно стоит отнестись скептически.

    • Артур Флэк сбегает из лечебницы, устраивая кровавую бойню. В ходе побега он встречает героиню Леди Гаги. Источник утверждает, что она точно НЕ Харли Квинн.
    • Динамику героев нельзя назвать романтической. Источник скорее сравнивает с Томом и Джерри.
    • Если сценарий не поменяли, то фильм «в 50 раз более жестокий», чем прочие мейнстримные кинокомиксы. Количество мёртвых зашкаливает, а смерти просто ужасные. Несколько обезглавливаний, пытки, сцена кастрации, взрыв бомбы, сцена изнасилования в духе «Заводного апельсина».
    • В музыкальном аспекте это ближе не к картинами«Ла-Ла-Ленд» или «Звезда родилась», а к сочетанию описанной сцены изнасилования и «Поющих под дождём». Это будет совсем не та музыка, которую ожидают от Леди Гаги.
    • Источник не хочет спойлерить концовку, но, судя по всему, её обставят так, что следующего фильма про Джокера не будет.
    • «Если всё снимут так, как в сценарии, то картина просто взорвёт людям головы».

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