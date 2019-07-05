Группа исследователей из Университета Колорадо в Боулдере совместно с инженером астронавтики Торином Кларком представили устройство для симуляции искусственной гравитации для космических станций. Речь идёт, разумеется, не о полном воссоздании гравитации, а о временном тренажёре, который помог бы астронавтам на борту.

Одна из ключевых проблем нахождения человека на борту космической станции — это влияние невесомости на организм человека. Например, снижается работоспособность сердечно-сосудистой системы, атрофируется группа мышц опорно-двигательного аппарата, кровь приливает к голове. Чтобы скомпенсировать невесомость, на станциях создают искусственную силу тяжести за счёт вращения всей станции. Идея исследовательской группы состоит в том, чтобы создавать гравитацию для одного человека — своего рода тренажёр, на котором можно будет заниматься на станции. Если астронавты будут проводить в нём по несколько часов в день, то он может скомпенсировать влияние невесомости.

Тренажёр представляет собой койку, зафиксированную на центрифуге. Да так, что голова астронавта находится примерно в середине оси. Вращение создаёт искусственную гравитацию — от центра к внешней стороне. Организм посчитает, словно астронавт стоит за земле.

Впрочем, подобные устройства не такая уж и большая новость — у них всех есть один существенный недостаток, связанный с укачиванием. Стоит только посмотреть испытуемому в другую сторону, как он сразу же почувствует тошноту. Учёные попытались решить эту проблему путём индивидуального подхода и наращивания скорости.

Команда исследователей пригласила десять добровольцев. Тренажёр запускали медленно — сперва по одному вращению за минуту. Скорость увеличивали лишь тогда, когда испытуемый переставал ощущать головокружение. В заметке этот термин называется «перекрёстной иллюзией» (cross-coupled illusion) — состоянием, когда внутреннее ухо сообщает о нарушении равновесия.

Я выступаю на конференции и все про меня говорят «Она раскручивает людей и вызывает у них тошноту». Но наша цель как раз избежать головокружения и выработать к ней привыкание. Кэтрин Бретл, аспирантка лаборатории Кларка

Исследователи отмечают, что личный подход сработал. К концу десятого занятия все испытуемые не чувствовали дискомфорта. Средняя скорость вращения составляла 17 оборотов в минуту — это больше, чем любые другие достижения в этом области. В июне учёные опубликовали результаты в Journal of Vestibular Research.