Постеры и заставка продолжения «Королевства» Ларса фон Триера

В сети появились постеры и открывающие титры третьего сезона психологического триллера «Королевства» Ларса фон Триера. Шоу получило подзаголовок «Исход».

«Королевство» — сериал, над которым Триер работал у себя на родине в Дании с 1994-й по 1997-й. Шоу рассказывает о Королевском госпитале, который когда-то был построен на старых прудах, где пустило корни древнее зло. Пациенты этой больницы сталкиваются с чем-то невообразимым, таинственным и пугающим. Первый сезон начинался с приёма пациентки Сигрид, что увлекалась спиритизмом. Она услышала плач девочки в шахте лифта.

Мистические и комедийные элементы «Королевства» немного напоминают «Твин Пикс». Связывают эти сериалы и схожая судьба — Триер тоже возвращается к своему шоу спустя многие годы.

В первых двух сезонах вышли восемь эпизодов, в третьем будет пять. К актёрскому составу вернутся некоторые старые актёры, но будут и новички.

Первые эпизоды покажут на Венецианском фестивале в сентябре, а 9 октября сериал стартует на стриминге MUBI в Северной Америке, Латинской Америке, Индии, Турции, Ирландии и Великобритании. В Дании его покажут на Viaplay.