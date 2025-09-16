Кэмерон работает над «Терминатором 7» — но не может ничего придумать

Ещё год назад прославленный режиссёр Джеймс Кэмерон сказал, что в планах есть седьмая часть серии «Терминатор». Недавно его спросили об этом проекте, и он подтвердил, что сам работает над сценарием — но ему сложно придумать про Терминатора что-то новое.
Джеймс Кэмерон
в интервью CNN
Мне теперь трудно писать фантастику. У меня задача — написать новую историю про Терминатора. А я так и не смог с этим далеко продвинуться, потому что я не знаю, что такого сказать, чего уже не превзошли бы реальные события. Мы уже живём в эпоху научной фантастики.
Скорее всего, Кэмерон имеет в виду стремительное развитие ИИ. В 2022 году он упоминал, что в продолжении Терминатора теперь сосредоточился бы не на роботах, а на влиянии искусственного интеллекта. Но теперь реальность в этой сфере порой опережает фантастику.