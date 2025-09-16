КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк
Новости

Кэмерон работает над «Терминатором 7» — но не может ничего придумать

Кот-император
16 сентября 09:20
2043
1 минута на чтение
Ещё год назад прославленный режиссёр Джеймс Кэмерон сказал, что в планах есть седьмая часть серии «Терминатор». Недавно его спросили об этом проекте, и он подтвердил, что сам работает над сценарием — но ему сложно придумать про Терминатора что-то новое.
Джеймс Кэмерон
в интервью CNN
Мне теперь трудно писать фантастику. У меня задача — написать новую историю про Терминатора. А я так и не смог с этим далеко продвинуться, потому что я не знаю, что такого сказать, чего уже не превзошли бы реальные события. Мы уже живём в эпоху научной фантастики.
Скорее всего, Кэмерон имеет в виду стремительное развитие ИИ. В 2022 году он упоминал, что в продолжении Терминатора теперь сосредоточился бы не на роботах, а на влиянии искусственного интеллекта. Но теперь реальность в этой сфере порой опережает фантастику.

А что там ещё можно сочинить?

Как спасти «Терминатора»? 5 идей, что делать с серией дальше

Алексей Ионов

22.11.2019

12086

«Тёмные судьбы» не оживили франшизу. Возможно ли это в принципе? И если да — что стоило бы снимать?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Новый трейлер и дата релиза комедийной супергеройской игры Dispatch

Новости

Желающих сняться в фильмах Marvel стало меньше

Новости

Уникальная часть с высоким рейтингом — первый обзор Silent Hill f утек в сеть
Обзоры появятся 22 сентября.

Новости

Когда выйдут «Рыцарь Семи королевств», третий сезон «Дома Дракона» и сериал по Гарри Поттеру
Глава НВО поделился датами.

Новости

Успех Baldur's Gate 3 давит на авторов Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Новости

Актеры «Сверхъестественного» назвали худшую серию в сериале
Тысячу раз одно и то же!

Новости

Роберт Паттинсон получил сценарий нового «Бэтмена» в кейсе с кодовым замком

Новости

Кидман и Буллок снова ведьмы: снято продолжение колдовского фильма из 1990-х «Практическая магия 2»
«Практическая магия 2» — в следующем году.

Новости

Премия «Эмми»-2025: полный список победителей
Фантастики немного.

Новости

4 сезон «Ведьмака» с Лиамом Хэмсвортом: тизер, кадры и дата выхода
Ирденом ходи!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты