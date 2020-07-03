Komornik: готовится новая польская RPG про библейский Апокалипсис

Успех «Ведьмака» подстегнул интерес к польской фэнтези-литературе, и многие пытаются повторить успех CD Projekt Red. Польские игроделы из студии Sylen объявили, что работают над ролевой игрой по книжной серии Komornik («Мытарь») польского же автора Михала Голковского.

Komornik не похож на «Ведьмака» — скорее, он имеет кое-что общее с романом «Благие знамения». По сюжету, на Земле наступил апокалипсис — настоящий, библейский, со всадниками, трубами и катастрофами. Но всё пошло не так. Предсказанных катаклизмов не хватает, чтобы уничтожить Землю и людей, которые за две тысячи лет со времён Иоанна Богослова неплохо развились. И даже повсеместная реклама загробной жизни не помогает заманить смертных в рай! Поэтому небеса посылают на Землю ангелов-мытарей, которые должны разгрести этот бардак, а те, в свою очередь, сваливают работу на подручных-людей. На русском языке эта серия из трёх книг пока что не выходила.

Студия обещает придерживаться книги. По условиям договора Голковский даже будет иметь право вмешиваться в работу над сюжетом игры. Релиз пока что намечен на 2023 год, а до тех пор студия планирует выпустить ещё одну игру, MOBA Dream of Gods.