    3
    Новости

    Komornik: готовится новая польская RPG про библейский Апокалипсис

    3 июля 2020
    Кот-император
    03.07.2020
    2358
    1 минут на чтение
    Komornik: готовится новая польская RPG про библейский Апокалипсис

    Успех «Ведьмака» подстегнул интерес к польской фэнтези-литературе, и многие пытаются повторить успех CD Projekt Red. Польские игроделы из студии Sylen объявили, что работают над ролевой игрой по книжной серии Komornik («Мытарь») польского же автора Михала Голковского.

    Komornik не похож на «Ведьмака» — скорее, он имеет кое-что общее с романом «Благие знамения». По сюжету, на Земле наступил апокалипсис — настоящий, библейский, со всадниками, трубами и катастрофами. Но всё пошло не так. Предсказанных катаклизмов не хватает, чтобы уничтожить Землю и людей, которые за две тысячи лет со времён Иоанна Богослова неплохо развились. И даже повсеместная реклама загробной жизни не помогает заманить смертных в рай! Поэтому небеса посылают на Землю ангелов-мытарей, которые должны разгрести этот бардак, а те, в свою очередь, сваливают работу на подручных-людей. На русском языке эта серия из трёх книг пока что не выходила.

    Студия обещает придерживаться книги. По условиям договора Голковский даже будет иметь право вмешиваться в работу над сюжетом игры. Релиз пока что намечен на 2023 год, а до тех пор студия планирует выпустить ещё одну игру, MOBA Dream of Gods.
    Komornik: готовится новая польская RPG про библейский Апокалипсис 1
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Назад в будущее» — 35 лет! Как создавался фильм: другой Марти и черновики сценария
    0
    16040
    «Назад в будущее» — 35 лет! Как создавался фильм: другой Марти и черновики сценария

    Изначально не было никакого «Делореан», Марти уничтожал рок-н-ролл, фильм кончался ядерным взрывом, а продолжение не планировалось…

    Роман Арилин «Двадцать банок»
    0
    45224
    Роман Арилин «Двадцать банок»

    Потерпеть крушение в заповедном лесу, где не ловит рация и невозможно вызвать помощь, — плохо. Встретить на своем пути аборигена, который, возможно, поможет, — хорошо. Только вот что за помощь это будет и чем за нее придется заплатить?..

    Как снимался «Мандалорец»: сериал о сериале 26
    0
    53601
    Как снимался «Мандалорец»: сериал о сериале

    Пересказываем самое интересное из передачи «Галереи Disney. Мандалорец». Как был задуман сериал, какие в нём технологии и пасхалки, правда ли, что Мандо играли трое, и как Вернер Херцог подружился с Бэби-Йодой.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2020 16
    0
    80957
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2020

    Фантастические книги середины лета 2020-го: от Тэда Уильямса до Филипа Пулмана.

    Читаем комикс Baldur's Gate: Минск и Бу воскресают! 1
    0
    133552
    Читаем комикс по Baldur’s Gate: Минск и Бу воскресают!
    Читаем начало «Света джедаев» Чарльза Соула — первой книги новой эпохи «Звёздных войн»
    0
    145989
    Читаем начало «Света джедаев» Чарльза Соула — первой книги новой эпохи «Звёздных войн»

    Действие Расцвета Республики разворачивается за 200 лет до событий «Скрытой угрозы».

    Какие сериалы смотреть в июле 2020? Монашки, трансформеры и супергерои 5
    0
    195648
    Какие сериалы смотреть в июле 2020? Монашки, трансформеры и супергерои

    А ещё — адаптация знаменитой антиутопии, японский хоррор и продолжение мультсериала про мир лягушек.

    Как скрестить Канта с хоррором и описать воображаемый СССР? Беседа c Адамом Робертсом 8
    0
    197579
    Как скрестить Канта с хоррором и описать воображаемый СССР? Беседа c Адамом Робертсом

    От «Нечто» до Джойса: любитель кроссоверов Действие «Стеклянного Джека» происходит в Солнечной системе, управляемой кланом космических мафиози Улановых. Почему правители будущего у вас — русские? Я знаю, есть такой стереотип: […]

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить