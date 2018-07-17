Как сообщает Rolls Royce, уже в начале 2020-х годов британская компания может начать серийное производство летающих такси. Концепцию этого транспортного средства представили во время международного авиашоу Farnborough International Airshow. А сам проект называется EVTOL (от Electric Vertical Take Off and Landing — электрическое транспортное средство для взлёта и посадки).
Летающее такси будет вмещать до пяти человек, оно сможет взлетать и опускаться на землю в вертикальном положении и развивать скорость до 400 километров в час. При этом EVTOL сможет пролететь до 800 километров.
В Rolls Royce уверены, что это транспортное средство будет пользоваться успехом. При этом его смогут использовать как в качестве личного или общественного транспорта, так и для перевозки грузов или для военных целей.
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