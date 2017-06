Magic: the Gathering приглашает всех желающих научиться играть

Компания Wizards of the Coast приглашает всех желающих научиться играть в Magic: the Gathering на специальное игровое мероприятие, которое пройдёт по всей России и странам СНГ 1 и 2 июля. Событие Magic Open House приурочено к выходу нового выпуска «Час разрушения».

Мероприятие пройдёт в эти выходные во всех специализированных магазинах сети Wizards Play Network. Все пришедшие игроки смогут сыграть обучающие игры, познакомиться с новыми людьми и даже получить приветственную колоду MtG. Более того, каждый участник Magic Open House получит в награду эксклюзивную промо-карту земли из выпуска «Час разрушения».

Посмотреть список городов и магазинов, принимающих участие в акции, можно вот здесь.

