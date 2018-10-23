Исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл поделился в своём твиттере соображениями относительно того, что убило его героя в «Последних джедаях».
По словам Хэмилл, всё дело в Силе. Долгое воздержание от её использования и тяжёлый бой с Кайло Реном, который потребовал максимальной концентрации, и стали причиной смерти Люка. Состояние Скайуокера в тот момент актёр сравнил с передозирокой у наркоманов.
THE FORCE KILLED LUKE. You have to acknowledge the irony in his fate.
Almost like an addict that kicked his habit cold-turkey, remained clean for decades, only to re-use just once & then, tragically, overdoses.#SadSkywalker #ForceFatality #JediJunkie pic.twitter.com/CmavbUUBJh
— Mark Hamill (@HamillHimself) October 22, 2018
СИЛА УБИЛА ЛЮКА. Вы должны признать то, как иронична его судьба. Почти как наркоман, отказавшийся от вредной привычки, годами находясь в завязке, только один раз использовать [Силу], а затем получить передозировку.
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