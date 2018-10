Исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл поделился в своём твиттере соображениями относительно того, что убило его героя в «Последних джедаях».

По словам Хэмилл, всё дело в Силе. Долгое воздержание от её использования и тяжёлый бой с Кайло Реном, который потребовал максимальной концентрации, и стали причиной смерти Люка. Состояние Скайуокера в тот момент актёр сравнил с передозирокой у наркоманов.

THE FORCE KILLED LUKE. You have to acknowledge the irony in his fate.

Almost like an addict that kicked his habit cold-turkey, remained clean for decades, only to re-use just once & then, tragically, overdoses.#SadSkywalker #ForceFatality #JediJunkie pic.twitter.com/CmavbUUBJh

— Mark Hamill (@HamillHimself) October 22, 2018