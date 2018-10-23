Исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл поделился в своём твиттере соображениями относительно того, что убило его героя в «Последних джедаях».

По словам Хэмилл, всё дело в Силе. Долгое воздержание от её использования и тяжёлый бой с Кайло Реном, который потребовал максимальной концентрации, и стали причиной смерти Люка. Состояние Скайуокера в тот момент актёр сравнил с передозирокой у наркоманов.

СИЛА УБИЛА ЛЮКА. Вы должны признать то, как иронична его судьба. Почти как наркоман, отказавшийся от вредной привычки, годами находясь в завязке, только один раз использовать [Силу], а затем получить передозировку. 

Читайте также

«Последние джедаи»: все «пасхалки», отсылки и камео

«Последние джедаи»: 20 деталей, которые вы не заметили

 19.12.2017

Что означают имена героев, почему Люк назвал меч «лазерным», как фильм связан с Расширенной вселенной и подтверждение каноничности Дарта Ревана.

«Последние джедаи»: все «пасхалки», отсылки и камео 22

«Последние джедаи»: все вырезанные и удалённые сцены

 22.12.2017

Третий урок Люка, подробности о дезертирстве Финна и эффектный трюк капитана Фазмы.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Показать комментарии