«Мир сейчас куда сложнее» — финальный трейлер «Сокола и Зимнего солдата».

Marvel представила финальный трейлер своего следующего сериала для Disney+ — «Сокол и Зимний солдат».
По сюжету Сэм Уилсон и Баки Барнс продолжают дело Капитана Америка. Вместе они должны сразиться со старым знакомым Бароном Земо и другими злодеями.
Шоу выйдет в эту пятницу — 19 марта. Всего в нем будет 6 эпизодов по 40-50 минут. А следом за ним, 11 июня, стартует «Локи»
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