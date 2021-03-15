«Мир сейчас куда сложнее» — финальный трейлер «Сокола и Зимнего солдата».

Marvel представила финальный трейлер своего следующего сериала для Disney+ — «Сокол и Зимний солдат».

По сюжету Сэм Уилсон и Баки Барнс продолжают дело Капитана Америка. Вместе они должны сразиться со старым знакомым Бароном Земо и другими злодеями.

Шоу выйдет в эту пятницу — 19 марта. Всего в нем будет 6 эпизодов по 40-50 минут. А следом за ним, 11 июня, стартует «Локи»