    3
    Новости

    «Мир сейчас куда сложнее» — финальный трейлер «Сокола и Зимнего солдата»

    15 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    15.03.2021
    1103
    0 минут на чтение
    «Мир сейчас куда сложнее» — финальный трейлер «Сокола и Зимнего солдата».

    Marvel представила финальный трейлер своего следующего сериала для Disney+ — «Сокол и Зимний солдат».

    По сюжету Сэм Уилсон и Баки Барнс продолжают дело Капитана Америка. Вместе они должны сразиться со старым знакомым Бароном Земо и другими злодеями.

    Шоу выйдет в эту пятницу — 19 марта. Всего в нем будет 6 эпизодов по 40-50 минут. А следом за ним, 11 июня, стартует «Локи»

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Главная манга зимы 2020–2021: «Наруто», «Эманон» и десятки продолжений
    0
    15086
    Главная манга зимы 2020–2021: «Наруто», «Эманон» и десятки продолжений

    И даже адаптация классического романа Герберта Уэллса!

    Обзор Persona 5 Strikers. Пляжный эпизод Похитителей Сердец 17
    0
    36353
    Обзор Persona 5 Strikers. Пляжный эпизод Похитителей Сердец

    Сюжетное продолжение Persona 5 получилось хорошим musou, но без знания событий оригинала тут делать нечего.

    Короткометражка: Scribblings. Ролик о творчестве и путешествии по вымышленным мирам 1
    0
    90113
    Короткометражка: Scribblings. Ролик о творчестве и путешествии по вымышленным мирам

    Работу подготовил выпускник специализации по анимации Колледжа Шеридан.

    «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона». Не те «егери», которых вы ищете
    0
    75797
    «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона». Не те «егери», которых вы ищете

    Первый сезон кажется маленьким огрызком большой истории, которую авторам только предстоит рассказать.

    Читаем книгу «Семь клинков во мраке» Сэма Сайкса
    0
    80717
    Читаем книгу «Семь клинков во мраке» Сэма Сайкса

    Наёмница Сэл Какофония прибывает в городок Шрам с целью найти разыскиваемого преступника Дайгу Фантома. Но в ходе расспросов в таверне она влипает в неприятности.

    Марина Беляева «Последняя бабушка»
    0
    93513
    Марина Беляева «Последняя бабушка»

    «Взгляд в прошлое ужасает; но, кроме него, в старости ничего и нет».

    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада
    0
    137016
    Настольный файтинг «Unmatched: Битва Легенд». Король Артур против Синдбада

    Быстрый карточный файтинг о столкновении очень разных героев.

    Настоящий каменный век: какой была жизнь первобытных людей 22
    0
    140476
    Настоящий каменный век: какой была жизнь первобытных людей

    Труд сделал из обезьяны человека. Он же превратил кровожадных маньяков в архитекторов, скульпторов, живописцев и музыкантов.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить