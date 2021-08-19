Молодой Весемир, колдунья Тетра и другие герои на постерах «Ведьмака: Кошмар волка»

Netflix опубликовал пачку восхитительных постеров анимационного приквела «Ведьмака» про молодого Весемира с подзаголовком «Кошмар волка».
Вместе с этим стриминговый сервис представил персонажей, которые составят компанию главному герою: могущественную колдунью Тетру, ведьмака Луку, дворянку Леди Зербст, свергнутого короля эльфов Филавандреля и главу ведьмаков Деглана.
Производством фильма занимается Mir Studio, работавшая над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник». А за сценарий отвечают Лорен Шмидт Хиссрич и Бо ДеМайо.
«Кошмара волка» выйдет 23 августа.
Читайте также
Чем не аниме? Вышел японский трейлер «Ведьмака: Кошмар волка»
Дмитрий Кинский | 16.08.2021
Премьера на следующей неделе — 23 августа.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: ПохищениеМеня похитили пришельцы, чтобы устроить чудовищные эксперименты!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.