Молодой Весемир, колдунья Тетра и другие герои на постерах «Ведьмака: Кошмар волка»

Netflix опубликовал пачку восхитительных постеров анимационного приквела «Ведьмака» про молодого Весемира с подзаголовком «Кошмар волка».

Вместе с этим стриминговый сервис представил персонажей, которые составят компанию главному герою: могущественную колдунью Тетру, ведьмака Луку, дворянку Леди Зербст, свергнутого короля эльфов Филавандреля и главу ведьмаков Деглана.

Производством фильма занимается Mir Studio, работавшая над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник». А за сценарий отвечают Лорен Шмидт Хиссрич и Бо ДеМайо.

«Кошмара волка» выйдет 23 августа.