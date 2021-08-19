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    Новости

    Молодой Весемир, колдунья Тетра и другие герои на постерах «Ведьмака: Кошмар волка»

    19 августа 2021
    19.08.2021
    568
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    Netflix опубликовал пачку восхитительных постеров анимационного приквела «Ведьмака» про молодого Весемира с подзаголовком «Кошмар волка».

    Вместе с этим стриминговый сервис представил персонажей, которые составят компанию главному герою: могущественную колдунью Тетру, ведьмака Луку, дворянку Леди Зербст, свергнутого короля эльфов Филавандреля и главу ведьмаков Деглана.

    Производством фильма занимается Mir Studio, работавшая над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник». А за сценарий отвечают Лорен Шмидт Хиссрич и Бо ДеМайо.

    «Кошмара волка» выйдет 23 августа.

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    Премьера на следующей неделе — 23 августа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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