28 марта компания Gearbox Software провела презентацию на выставке PAX East в Бостоне, где представила несколько трейлеров и анонсов. Мы собрали самые главные и интересные.

Bulletstorm: Duke of Switch Edition

Порт переиздания фантастического шутера на Nintendo Switch, выйдет летом.

Ремейк «Мора. Утопии»

Издатель tinyBuild и студия Ice-Pick Lodge решили выпускать игру по главам, и сперва свет увидит часть про Гаруспика. Разработчики выпустили трейлер, посвящённый детям — приближённым Гаруспика, смерти которых он не должен допустить.

Заодно назвали дату выхода игры — 23 мая. Сперва релиз состоится только на PC, позднее её выпустят и на консолях.

They Came from Below — дополнение для We Happy Few

Для экшена-антиутопии с элементами выживания We Happy Few выпустят сюжетное дополнение They Came from Below. Релиз уже 4 апреля.

Risk of Rain 2

Сиквел научно-фантастического платформера про выживание команды исследователей на чужой планете уже вышел по программе раннего доступа в Steam. Во второй части игра «выросла» до полноценного 3D-окружения. Она обойдётся в 700 рублей, за покупку до 30 марта дают бесплатную копию для друга.

Tiny Tina’s Robot Tea Party — карточная настолка по Borderlands

Она рассчитана на 2–5 игроков, в комплекте идёт 80 карт. Задача участников — построить своего Железяку. Всего в наборе доступно 5 карточек корпуса, 54 детали и 21 карточка действия.

Продажи игры открыли прямо на презентации. Как только станет что-то известно о локализации, мы вам сразу расскажем!

Borderlands GOTY

Переиздание первой части — с поддержкой разрешения до 4К, консолей PS4 и Xbox One и некоторыми изменениями геймплея и интерфейса (добавят мини-карту). Играть можно будет через сплит-скрин (тоже до четырёх игроков)! В комплект войдут все вышедшие DLC. Релиз — 3 апреля.

Borderlands 3

Компания наконец-то анонсировала третью часть игры! Студия работала над ней пять лет и теперь показала публике. Пока что конкретных подробностей вроде даты выхода нет — обещают рассказать детали 3 апреля.

Ролик выглядит многообещающе — в нём показывают героев прошлых частей, а также предлагают «исследовать миры». Вероятно, это намёк на то, что локаций в игре будет МНОГО. Также обещают систему напарников, ещё миллиард видов оружия и… Брика, играющего на саксофоне.