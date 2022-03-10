«Мы не одни во вселенной» — тизер-трейлер «Звездного пути: Странные новые миры»

Paramount+ представил дебютный тизер-трейлер «Звездного пути: Странные новые миры», который будет напоминать оригинальный сериал 1966 года.
Сюжет развернется, когда капитаном «USS Энтерпрайз» был Кристофер Пайк, который вместе с Номером Один и Споком исследовал новые планеты.
Шоураннерами стали Генри Алонсо Майерс («Волшебники») и Акива Голдсман («Я — легенда»). А главные роли исполняют Энсон Маунт («Ад на колесах»), Ребекка Ромейн («Люди Икс 2») и Итан Пек («Проклятие Спящей красавицы»).
Премьера сериала состоится 5 мая.
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