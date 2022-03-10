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    Новости

    «Мы не одни во вселенной» — тизер-трейлер «Звездного пути: Странные новые миры»

    10 марта 2022
    10.03.2022
    1309
    0 минут на чтение
    «Мы ни одни во вселенной» — тизер-трейлер «Звездного пути: Странные новые миры»

    Paramount+ представил дебютный тизер-трейлер «Звездного пути: Странные новые миры», который будет напоминать оригинальный сериал 1966 года.

    Сюжет развернется, когда капитаном «USS Энтерпрайз» был Кристофер Пайк, который вместе с Номером Один и Споком исследовал новые планеты.

    Шоураннерами стали Генри Алонсо Майерс («Волшебники») и Акива Голдсман («Я — легенда»). А главные роли исполняют Энсон Маунт («Ад на колесах»), Ребекка Ромейн («Люди Икс 2») и Итан Пек («Проклятие Спящей красавицы»).

    Премьера сериала состоится 5 мая.

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