На CrowdRepublic открылся сбор средств на издание быстрого старта НРИ «Фаза затмения»

Издательство «Студия «Пандора Бокс» запустила на площадке CrowdRepublic сбор средств на локализацию быстрого старта настольной ролевой игры «Фаза затмения» (Eclipse Phase). Это научно-фантастическая игра о жизни в мире постапокалипсиса, киберпанка и трансгуманизма. Её разработали авторы четвёртой редакции Shadowrun, а первая редакция НРИ в 2009-м взяла награду 36th Annual Origins Award в категории «Лучшая ролевая игра», а в 2010 году получила три награды ENnie Awards.

Действие разворачивается в будущем, когда люди почти достигли порога технологической сингулярности и освоили Солнечную систему (даже частично о терраформировали Марс). В разгар очередной войны из-под контроля вышла группа военных ИИ, известных как ТИТАНы (Тотальная Информационная Тактическая Аналитическая Нейросеть). ИИ стали автономными и обратились против людей. Всего за несколько лет ТИТАНы погрузили миры людей во мрак — благодаря ядерным ударам, бактериологическом оружию и кибер-атаками на инфраструктуру. По некой причине ИИ не стали уничтожать людей, а просто покинули Солнечную систему через некие червоточины. И теперь оставшиеся в живых люди пытаются построить новую цивилизацию — общество продолжает существовать, разделённое на лоскутное одеяло форпостов гиперкорпораций, колоний и космических городов-государств.

Пожалуй, главная особенность «Фазы затмения» — технология оцифровки сознания, которая позволяет транслюдям переносить разум от одного тела к другому. Такие тела могут быть механическими, биологическими или даже цифровыми. Если что-то убило тело, то ничего страшного, сознание почти всегда можно перенести.

Игроки берут на себя роли агентов организации «Барьер», которая занимается вопросами безопасности во всей Солнечной системе. Чаще всего «Барьер» противостоит так называемым X-рискам (или экзистенциальным рискам) — совокупности угроз, которые могут привести к гибели или регрессу трансчеловечества. К ним относят вирусы, инопланетные формы жизни, обладающих могущественными технологиями безумцев, опасные грани искусства и науки и т.д.

Среди особенностей и«Фазы» — бросок игральных костей d100 и отдельное создание сознания и тела.

В рамках сбора средств участники могут предзаказать печатную и PDF-версию быстрых правил (не менее 26 страниц, 650 рублей), несколько «нано-миссий» (короткие приключение, по 350 рублей каждое), рассказы, оформленную папку и игральные кости. На момент написания заметки проект собрал 115 тысяч рублей. Среди сверхцелей — сертификат 10% на покупку полной книги правил (250 тысяч рублей) и цветное издание рассказов (500 тысяч рублей). Материалы обещают отправить в ноябре.

Сбор средств будет идти ещё 40 дней.