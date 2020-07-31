    3
    Новости

    На CrowdRepublic открылся сбор средств на издание быстрого старта НРИ «Фаза затмения»

    31 июля 2020
    Кот-император
    31.07.2020
    1479
    1 минута на чтение
    На CrowdRepublic открылся сбор средств на издание быстрого старта НРИ «Фаза затмения»

    Издательство «Студия «Пандора Бокс» запустила на площадке CrowdRepublic сбор средств на локализацию быстрого старта настольной ролевой игры «Фаза затмения» (Eclipse Phase). Это научно-фантастическая игра о жизни в мире постапокалипсиса, киберпанка и трансгуманизма. Её разработали авторы четвёртой редакции Shadowrun, а первая редакция НРИ в 2009-м взяла награду 36th Annual Origins Award в категории «Лучшая ролевая игра», а в 2010 году получила три награды ENnie Awards.

    Действие разворачивается в будущем, когда люди почти достигли порога технологической сингулярности и освоили Солнечную систему (даже частично о терраформировали Марс). В разгар очередной войны из-под контроля вышла группа военных ИИ, известных как ТИТАНы (Тотальная Информационная Тактическая Аналитическая Нейросеть). ИИ стали автономными и обратились против людей. Всего за несколько лет ТИТАНы погрузили миры людей во мрак — благодаря ядерным ударам, бактериологическом оружию и кибер-атаками на инфраструктуру. По некой причине ИИ не стали уничтожать людей, а просто покинули Солнечную систему через некие червоточины. И теперь оставшиеся в живых люди пытаются построить новую цивилизацию — общество продолжает существовать, разделённое на лоскутное одеяло форпостов гиперкорпораций, колоний и космических городов-государств.

    На CrowdRepublic открылся сбор средств на издание быстрого старта НРИ «Фаза затмения» 2

    Пожалуй, главная особенность «Фазы затмения» — технология оцифровки сознания, которая позволяет транслюдям переносить разум от одного тела к другому. Такие тела могут быть механическими, биологическими или даже цифровыми. Если что-то убило тело, то ничего страшного, сознание почти всегда можно перенести.

    Игроки берут на себя роли агентов организации «Барьер», которая занимается вопросами безопасности во всей Солнечной системе. Чаще всего «Барьер» противостоит так называемым X-рискам (или экзистенциальным рискам) — совокупности угроз, которые могут привести к гибели или регрессу трансчеловечества. К ним относят вирусы, инопланетные формы жизни, обладающих могущественными технологиями безумцев, опасные грани искусства и науки и т.д.

    Среди особенностей и«Фазы» — бросок игральных костей d100 и отдельное создание сознания и тела.

    В рамках сбора средств участники могут предзаказать печатную и PDF-версию быстрых правил (не менее 26 страниц, 650 рублей), несколько «нано-миссий» (короткие приключение, по 350 рублей каждое), рассказы, оформленную папку и игральные кости. На момент написания заметки проект собрал 115 тысяч рублей. Среди сверхцелей — сертификат 10% на покупку полной книги правил (250 тысяч рублей) и цветное издание рассказов (500 тысяч рублей). Материалы обещают отправить в ноябре.

    Сбор средств будет идти ещё 40 дней.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    На все руки мастер: обзор ролевой игры Genesys 1
    0
    6720
    На все руки мастер: обзор ролевой игры Genesys

    Изучаем базовую книгу правил и разбираемся, как работают знаменитые «нарративные дайсы».

    Читаем комикс «Сквозь снег»
    0
    48849
    Читаем комикс «Сквозь снег»

    Первоисточник знаменитого фильма и сериала Netflix впервые на русском!

    За что я люблю Кристофера Нолана и его творчество 7
    0
    61421
    За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы

    Разбираемся, почему автор «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» считается гением.

    Ребекка Куанг «Республика Дракон»: военное фэнтези в восточном сеттинге
    0
    70345
    Ребекка Куанг «Республика Дракон»: военное фэнтези в восточном сеттинге

    Продолжение «Опиумной войны» получилось жёстче и безнадёжнее первой части.

    Президент Сноу
    0
    133882
    Кто сыграет Сноу в приквеле «Голодных игр»? 7 наших кандидатов

    От гения, взорвавшего целую планету, до Пола Атрейдеса и зловещего Пеннивайза.

    «Проклятая» (Cursed) Netflix 2020 7
    0
    137226
    Нашла Нимуэ меч, а он ей как раз! Обзор «Проклятой» от Фрэнка Миллера и Netflix

    Нелепая попытка скрестить современное взрослое телефэнтези с наивной подростковой фантастикой.

    Palm Springs
    0
    206686
    «Палм-Спрингс»: самая романтичная и смешная петля времени

    Дебют Макса Барбакова покорил сердца критиков и зрителей — благодаря химии актёров и свежему прочтению привычного сюжета.

    Водному миру» – 25 лет! Трудное рождение удивительного боевика 12
    0
    220436
    «Водному миру» — 25 лет! Трудное рождение удивительного боевика

    Производство было сущим адом, расходы побили все рекорды, а режиссёр сбежал со съёмок. Но «великий провал» до сих пор неплохо смотрится… и приносит немалые деньги.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить