У наших коллег на CrowdRepublic стартовал проект по сбору средств на выпуск фэнтезийного артбука «Город врат» от иллюстратора Шона Эндрю Мюррея. Переводом и изданием занимается «Студия 101» — локализатор настольных ролевых игр.

«Город Врат. Книга волшебников» представляют собой смесь артбука и описания авторского мира. По сути, это иллюстрированный путеводитель, написанный словно от лица одного из жителей этого мира, который рассказывает о множестве удивительных героев и разных магических орденах. Примерный объём печатной книги составляет примерно 128 страниц, из которых около 70 занимают полноцветные иллюстрации (формат 220×290 мм, твёрдая обложка). Примерно вот такие:

Больше иллюстраций можно увидеть в сопроводительном ролике, в котором рассказывается о событиях в Городе Врат:

Вот как книгу описывает сам автор:

Немного стимпанка, толика волшебных сказок и щедрая порция старого доброго фэнтези — вот главные составляющие вселенной «Врат». Это необъятный и удивительный город, ставший центром мира, над которым я работаю уже больше десяти лет. С самого детства я любил фэнтези. Для меня это была настоящая одержимость, и я мечтал, что когда-нибудь мне удастся создать и проработать собственный фантастический мир. Я твёрдо решил, что если отважусь это сделать, он должен стать чем-то новым, выходящим далеко за рамки привычных для фэнтези стандартов.

Шон Эндрю Мюррей — фрилансер-иллюстратор и концепт-художник, который за свою жизнь успел поработать над видеоиграми (Lord of the Rings Online, Ultima Online и Kingdoms of Amalur: Reckoning) и фильмами (выполнял заказы для Legendary Pictures, Disney-Hyperion Publishing, Wizards of the Coast, White Wolf и других). Среди прочего, он сдружился с Гильермо Дель Торо — Мюррей иллюстрировал его книгу «Охотники на троллей», которая легла в основу одноимённого мультсериала. Сейчас Мюррей создаёт образы для фэнтезийного сериала «Карнивал Роу».

За печатную книгу просят 1600 рублей (РЦЦ — от 1790), за PDF-версию — 500 рублей, доставить обещают к августу. Цель — собрать 250 тысяч рублей, а если участники соберут в два раза больше, то разблокируют сверхцель — улучшенное качество бумаги.