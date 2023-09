На разработчиков порта Star Wars: Knights of the Old Republic 2 для Switch подали в суд

На студию Aspyr Media и издателя Saber Interactive подали коллективный иск из-за отмененного DLC для порта Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Nintendo Switch.

Это произошло еще 8 июня. Тем не менее у компаний есть время до 4 октября, чтобы отреагировать на жалобу.

В иске утверждается, что Aspyr Media и Saber Interactive намеренно обманывали потребителей, чтобы искусственно повысить доходы и продавать KotoR по ценам выше рыночных. Из-за этого игроки чувствовали себя «полностью обманутыми».

Изначально предполагалось, что обладатели Knights of the Old Republic 2 на Switch получат дополнение с восстановленным контентом, однако в конечном итоге от него почему-то отказались.

В качестве компенсации тогда компании предложили геймерам компенсацию в виде бесплатного ключа на одну из портированных игр во франшизе.