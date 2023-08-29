На русском языке выйдут два новых издания сонетов Лавкрафта «Грибы с Юггота»

Сразу два издательства, специализирующиеся на настольных ролевых играх, запланировали выпустить в новых переводах поэзию Говарда Лавкрафта «Грибы с Юггота».

«Грибы с Юггота» — сборник из 36 сонетов, которые связаны с «мифологией Ктулху». Они написаны в конце 20-х годов прошлого века и были опубликованы только после смерти писателя. Каждый сонет — законченное произведение, но вместе они объединяются в метасюжет, рассказывающий о приключении главного героя. Он исследует запретный том, путешествует через Мир Грёз и Иные Миры, а затем успешно (успешно ли?) возвращается домой.

«Студия 101» уже открыла предзаказ. В этом издании каждый сонет будет проиллюстрирован. Переводчик — А. И. Гастев (ранее переводил стихотворения Альфреда Теннисона). Художница — Лара Логвиненко. Книга уже готова, предзаказ продлится до тех пор, пока не закончатся работы в типографии. Отправка запланирована на осень.

А осенью стартует предзаказ издания «Грибов с Юггота» от издательства «Рыжий Библиотекарь». Это издание будет отличаться форматом: на каждом развороте поместят перевод и оригинал. Сонеты переведёт Александра Горохова. В книгу также войдёт ещё один сонет Лавкрафта, не связанный напрямую с циклом. Предисловие напишет переводчик «Провиденса» и автор «Мира фантастики» Алексей Мальский.

Ранее в России уже несколько раз издавали и переиздавали сборник «Грибы с Юггота» (в том числе и под названием «Грибки с Юггота»). «Фантлаб» отмечает, что существует четыре разных перевода: Олега Мичковского (2001), Дениса Попова (2002), Николая Шошунова (2006) и Григория Шокина (2021). Перевод Николая Шошунова доступен в сети.