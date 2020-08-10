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    Новости

    «Нам всем страшно» — трейлер фантастического сериала «Вдали»

    10 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    10.08.2020
    3707
    0 минут на чтение
    «Нам всем страшно» — трейлер фантастического сериала «Вдали»

    Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического сериала «Вдали» (в оригинале — Away), в котором основной акцент сделали на драму.

    По сюжету группа астронавтов отправляется с миссией на Марс. А это значит, что каждому из них придется расстаться со своими семьями на долгие годы, а может и больше. В то же время в космосе их поджидают различные опасности.

    Главную роль исполнила Хиллари Суэнк, дважды получившая премию «Оскар» за «Парни не плачут» и «Малышка на миллион». А шоураннером выступил Эндрю Хиндеракер.

    Все 10 эпизодов выйдут 4 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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