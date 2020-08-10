«Нам всем страшно» — трейлер фантастического сериала «Вдали»

Netflix опубликовал трейлер научно-фантастического сериала «Вдали» (в оригинале — Away), в котором основной акцент сделали на драму.

По сюжету группа астронавтов отправляется с миссией на Марс. А это значит, что каждому из них придется расстаться со своими семьями на долгие годы, а может и больше. В то же время в космосе их поджидают различные опасности.

Главную роль исполнила Хиллари Суэнк, дважды получившая премию «Оскар» за «Парни не плачут» и «Малышка на миллион». А шоураннером выступил Эндрю Хиндеракер.

Все 10 эпизодов выйдут 4 сентября.