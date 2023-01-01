«Наруто» получит 4 новых эпизода в честь 20-летия

На официальном сайте «Наруто» появилось информация, что аниме-сериал получит «четыре совершенно новых эпизода» в честь 20-летия.

К сожалению, каким персонажам он будет посвящен и кто из авторов участвует в работе, пока не уточняется.

Также в рамках празднования с июля по японскому ТВ будут показывать некоторые избранные серии «Наруто».

Напомним, «Наруто» стартовал 3 октября 2002 года и закончился 23 марта 2017-го, после чего ему на смену пришел «Боруто».