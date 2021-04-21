    3
    Новости

    Netflix заказал Аве Дюверней мультсериал по фэнтези-циклу «Драконья сага»

    21 апреля 2021
    Кот-император
    21.04.2021
    404
    0 минут на чтение

    Netflix дал добро на первый сезон мультсериала «Драконья сага» (Wings of Fire) по мотивам одноимённого цикла подростковых фэнтезийных романов.

    Netflix заказал Аве Дюверней мультсериал по фэнтези-циклу «Драконья сага» 1

    За разработку отвечает Ава Дюверней («Когда они нас увидят», «Излом времени»), а сценаристами выступают Дэн Милано («Робоцып»), Джастин Ридж («Звёздные войны: Сопротивление») и Криста Старр. Производством занимаются студии Warner Bros. Animation

    В первый сезон войдёт 10 эпизодов по 40 минут. Дат выхода, даже приблизительных, пока нет.

    «Драконья сага» — цикл детской писательницы Туи Т. Сазерленд, рассказывающий о войне драконьих племён в волшебной стране Пиррии. Согласно древнему пророчеству, остановить её могут только избранные драконята. Их растили и обучали, чтобы они смогли выполнить это предзнаменование и положить конец кровопролитию. Однако когда драконята сбегают из пещер и выходят в мир, они все еще не понимают, как простые детеныши способны остановить войну.

    Каждый роман написан от лица одного из драконят. Всего вышло 13 книг из планируемых 15-ти, они переведены на русский язык. По вселенной также вышли сборник рассказов и комикс.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Аниме «Выдающиеся звери» (Beastars): мрачный и кровавый «Зверополис»
      0
      13112
      Аниме «Выдающиеся звери» (Beastars): мрачный и кровавый «Зверополис»

      У авторов получился привычный сёнэн с нешаблонными и противоречивыми персонажами.

      Майя Полумиско «Амарант»
      0
      21091
      Майя Полумиско «Амарант»

      «У всего есть цена, даже у мечты человечества. Вопрос в том, кому придется заплатить».

      Читаем сатиру Джонатана Симса «Тринадцать этажей»
      0
      64965
      Читаем сатиру Джонатана Симса «Тринадцать этажей»

      В этом отрывке мы знакомимся с разработчиком-богачом Картером Дуайтом, который сталкивается со странным поведением своего голосового помощника.

      Republic Commando: история и наследие игры, изменившей Star Wars
      0
      74512
      Republic Commando: история и наследие игры, изменившей Star Wars

      Одна из самых необычных игр по «Звёздным войнам» показала мрачную сторону космических битв от лица простых солдат и остаётся актуальной даже сейчас

      Евгения Сафонова о своем творческом пути, книгах и фантастических мирах
      0
      180115
      Евгения Сафонова о своём творческом пути, книгах и фантастических мирах

      О планах на цикл «Кукольная королева», о личных травмах, о писателях-вдохновителях и многом другом.

      Мартина Мусатова «Это»
      0
      190386
      Мартина Мусатова «Это»

      «Всем прочим разумным существам Это предпочитал людей».

      «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 5 серия: передышка перед финалом и неожиданный персонаж 2
      0
      220995
      «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 5 серия: передышка перед финалом и неожиданный персонаж

      Сериал берёт паузу и даёт персонажам передохнуть, разобраться в себе и подготовиться к финальной схватке.

      Как начиналась «Игра престолов»: ужасный пилот, замены актёров и неожиданный успех 16
      0
      251394
      Как начиналась «Игра престолов» 10 лет назад: ужасный пилот, замены актёров и слёзы мёртвых

      10 лет назад на экраны вышел первый эпизод «Игры престолов». Вспоминаем, как начинался «сериал десятилетия», успеха которого никто не ожидал.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить