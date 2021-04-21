Netflix заказал Аве Дюверней мультсериал по фэнтези-циклу «Драконья сага»

Netflix дал добро на первый сезон мультсериала «Драконья сага» (Wings of Fire) по мотивам одноимённого цикла подростковых фэнтезийных романов.

За разработку отвечает Ава Дюверней («Когда они нас увидят», «Излом времени»), а сценаристами выступают Дэн Милано («Робоцып»), Джастин Ридж («Звёздные войны: Сопротивление») и Криста Старр. Производством занимаются студии Warner Bros. Animation

В первый сезон войдёт 10 эпизодов по 40 минут. Дат выхода, даже приблизительных, пока нет.

«Драконья сага» — цикл детской писательницы Туи Т. Сазерленд, рассказывающий о войне драконьих племён в волшебной стране Пиррии. Согласно древнему пророчеству, остановить её могут только избранные драконята. Их растили и обучали, чтобы они смогли выполнить это предзнаменование и положить конец кровопролитию. Однако когда драконята сбегают из пещер и выходят в мир, они все еще не понимают, как простые детеныши способны остановить войну.

Каждый роман написан от лица одного из драконят. Всего вышло 13 книг из планируемых 15-ти, они переведены на русский язык. По вселенной также вышли сборник рассказов и комикс.