Netflix закрыл франшизу «Армия мертвецов» Зака Снайдера

«Армия мертвецов» фактически была закрыта Netflix.





По словам журналистов, мультсериал Army of the Dead: Lost Vegas и будущее продолжение основного фильма под названием Planet of the Dead были тихо отменены.





Конкретные причины такого решения не озвучили. Судя по всему, изначальные планы Снайдера по развитию франшизы оказались слишком амбициозными на фоне прохладного приема первого фильма и спин-оффа.





В Netflix пока не дали комментариев по этому поводу.

Издание The Wrap после беседы с Заком Снайдером заявило, что его франшиза