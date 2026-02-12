Ник Перумов стал сам себе издателем и больше не работает с «большими» издательствами. Он рассказал нам, почему

Друзья,





да, с недавних пор в писательской моей карьере начался новый этап. Ваш покорный слуга перешёл к самостоятельному изданию новых своих книг. Нет, скажу сразу, это не отменяет оставшиеся проекты с издательствами «Феникс» и «Альпака»: с первым ведём работу по окончанию начатых серий, в «Альпаке» выходит мой сборник «Колдун и ведьма», в работе графические новеллы, обсуждаем и другие направления.





Но — за новые книги я взялся сам. Почему?





Потому что «старые», «большие», «настоящие» издательства окончательно перешли к практике «нашлёпаем маленький тиражик, вбросим его в продажу, а там трава не расти». Маленький тираж — значит, мал и бюджет на оформление книги, на её продвижение, на типографское качество.





И когда от высоких тиражей и относительно дешевых книг мы перешли к тиражам небольшим, поистине для самых верных читателей, знатоков и ценителей, нет смысла оставаться в привычных рамках. Ибо небольшие тиражи — это не только ограничение, это возможность:

• возможность самому автору всё проконтролировать и сделать книгу именно так, как он хотел.

• самому решить все вопросы с оформлением, с иллюстрированием, с качеством бумаги.

• быть уверенным, что доход пойдет именно тем, кто над книгой работал, а не на пафосные офисы, итальянские кофемашины и кожаную мебель в кабинетах высшего менеджмента

И потому мы открыли новую мою Вселенную, Вселенную Великих Иерархий, книгой «Демоны и знаки», выпущенной именно так. Для знатоков и ценителей, на мелованной бумаге, с обложкой Сергея Шикина и внутренними иллюстрациями Игоря Игорева. И получилось, по отзывам уже получивших книгу, очень красиво. И это не хвастовство — у меня на странице и в сообществе можно прочитать отзывы.





Мы сами управляем процессом. Набиваем шишки, исправляем что-то по ходу, решаем проблемы, но — не прогибаемся под изменившийся мир.