Ник Перумов стал сам себе издателем и больше не работает с «большими» издательствами. Он рассказал нам, почему

Кот-император
12 февраля 19:20
1 минута на чтение
Писатель-фантаст Ник Перумов объявил, что окончательно расстался с «большими» издательствами и перешёл в режим «сам себе издатель». Его новый роман «Демоны и знаки», первая книга из новой Вселенной Великих Иерархий, распространяется через независимое самарское издательство «Литера».
«Демоны и знаки» — это фэнтези про магического профессора Валентина ди Монфольта. В его мире на обитаемые земли наступают ледники, а в реальность прорываются демоны. Тем не менее, чародей ведёт размеренную жизнь, которую нарушает появившийся на пороге загадочный чёрный кот. Вторая книга этой серии «Руны и пути» уже полностью написана и также готовится к изданию.

разворот новой книги — из сообщества vk.com/perumov.club

Ник Перумов также начал публиковать посты на сайте «Пикабу», где в комментариях выложил фрагмент из ещё не опубликованной книги «Лучевая терапия». Ранее отрывки из этой книги публиковались Вконтакте.
Писатель дал эксклюзивный комментарий для читателей «Мира фантастики»:
Ник Перумов

Друзья,


да, с недавних пор в писательской моей карьере начался новый этап. Ваш покорный слуга перешёл к самостоятельному изданию новых своих книг. Нет, скажу сразу, это не отменяет оставшиеся проекты с издательствами «Феникс» и «Альпака»: с первым ведём работу по окончанию начатых серий, в «Альпаке» выходит мой сборник «Колдун и ведьма», в работе графические новеллы, обсуждаем и другие направления.


Но — за новые книги я взялся сам. Почему?


Потому что «старые», «большие», «настоящие» издательства окончательно перешли к практике «нашлёпаем маленький тиражик, вбросим его в продажу, а там трава не расти». Маленький тираж — значит, мал и бюджет на оформление книги, на её продвижение, на типографское качество.


И когда от высоких тиражей и относительно дешевых книг мы перешли к тиражам небольшим, поистине для самых верных читателей, знатоков и ценителей, нет смысла оставаться в привычных рамках. Ибо небольшие тиражи — это не только ограничение, это возможность:


возможность самому автору всё проконтролировать и сделать книгу именно так, как он хотел.

самому решить все вопросы с оформлением, с иллюстрированием, с качеством бумаги.

быть уверенным, что доход пойдет именно тем, кто над книгой работал, а не на пафосные офисы, итальянские кофемашины и кожаную мебель в кабинетах высшего менеджмента


И потому мы открыли новую мою Вселенную, Вселенную Великих Иерархий, книгой «Демоны и знаки», выпущенной именно так. Для знатоков и ценителей, на мелованной бумаге, с обложкой Сергея Шикина и внутренними иллюстрациями Игоря Игорева. И получилось, по отзывам уже получивших книгу, очень красиво. И это не хвастовство — у меня на странице и в сообществе можно прочитать отзывы.


Мы сами управляем процессом. Набиваем шишки, исправляем что-то по ходу, решаем проблемы, но — не прогибаемся под изменившийся мир.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

