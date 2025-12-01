КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Советские и российские фильмы ужасов: от «Вия» до «Гоголя»
«Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках
Новую трилогию «Ведьмака» про Цири хотят выпустить за шесть лет

Дмитрий Кинский
1 декабря 19:05
1 минута на чтение
Один из руководителей CD Projekt RED Михал Новаковский рассказал, что студия планирует выпустить новую трилогию «Ведьмака» про Цири в течение шести лет с момента релиза первой части.
По его словам, это действительно возможно благодаря удобству движка Unreal Engine 5, который студия теперь использует вместо собственной разработки.
Также Новаковский сообщил, что Fool's Theory, ответственная за грядущий ремейк оригинального «Ведьмака», также занимается еще одним проектом для CD Projekt RED.
У нового «Ведьмака» пока нет даты релиза.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

