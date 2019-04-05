В декабре прошлого года мы рассказывали, что немецкая писательница детских книжек Корнелия Функе (цикл «Чернильный мир») вместе с Гильермо Дель Торо выпустят иллюстрированный роман по мотивам «Лабиринта Фавна». И вот теперь в сети появилась обложка книги:

В июле выйдет иллюстрированный роман по «Лабиринту Фавна» от Гильермо Дель Торо

Любопытно, но называться книга будет Pan’s Labyrinth: The Labyrinth of the Faun (faun означает «фавн» на немецком). По сути, это пересказ мрачной истории Офелии, которая спускается от реального мира времён Второй мировой войны в подземелье, чтобы найти своего отца-короля. Но в книгу войдут и новые подробности о мифологии картины — мы получим скорее не новеллизацию, а расширенную версию событий. Иллюстрации к книге нарисовал Аллен Уильямс.

В этой истории есть всё, что я считаю реальным, что вполне может произойти. Это тот случай, когда авторская выдумка, безудержная фантазия человека, как острый скальпель, рассекает защитную оболочку обмана, под которой – реальность магии и ужасов нашего мира.

Корнелия Функе

Выход романа намечен на 2 июля.

Это не первый раз, когда Гильермо Дель Торо работает над романом в соавторстве. До этого вышли его книги «Штамм» (соавтор Чак Хоган) и «Охотники на троллей» (соавтор Дэниел Краус). Оба романа в дальнейшем были экранизированы.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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