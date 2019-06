Матье Жирар (Mathieu Girard) — один основателей и руководителей Amplitude Studios, которая известна по стратегиям Endless Space и Endless Legend. В 2018-м он оставил прежнее место работы и основал собственную студию Tactical Adventures, которая взялась за разработку фэнтезийной RPG. На днях Жирар анонсировал её и рассказал несколько подробностей.

Solasta: Crown of The Magister — партийная игра, над которой работала небольшая команда поклонников D&D. В ней авторы делают упор на командные приключения, броски игральных костей и тактику боя вроде учёта вертикальности и освещения. Команда хочет перенести впечатления от настольных ролёвок в видеоигру.

Вот каким получился анимационный трейлер:

Solasta: Crown of The Magister опирается на бесплатную версию правил пятой редакции Dungeons & Dragons (OGL). Создатели не могут использовать миры или персонажей Wizards of the Coast, а также некоторые именные особенности.

Tactical Adventures планируют выпустить игру в Steam, но сперва они выйдут летом на Kickstarter. Даты релиза пока что нет.

Помимо трейлера, команда опубликовала ещё и дневник разработчиков, в котором подробнее рассказала о геймплее. Тактика будет иметь огромную важность: например, лучников стоит ставить повыше, а врагов — если есть такая возможность — лучше скидывать с обрыва.