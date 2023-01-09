Ограбление поезда и казнь в трейлере второго сезона стимпанк-фэнтези «Карнивал Роу»

Amazon показал трейлер второго сезона «Карнивал Роу» — сериала в редком жанре стимпанк-фэнтези с Карой Делевинь и Орландо Блумом в главных ролях. Ролик демонстрирует новый уровень напряжённости между людьми и другими волшебными существами.
Продолжением сериала занимался Эрик Олесон («Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и третий сезон «Сорвиголовы»).
Первый сезон стартовал в августе 2019 года. Съёмки продолжения пришлись на пандемию, из-за ограничений они серьёзно затянулись — к тому же, команде ещё предстоит доделать визуальные эффекты.
«Карнивал Роу» вернётся 17 февраля — и для сериала второй сезон станет заключительным.
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