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    Ограбление поезда и казнь в трейлере второго сезона стимпанк-фэнтези «Карнивал Роу»

    9 января 2023
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    09.01.2023
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    Amazon показал трейлер второго сезона «Карнивал Роу» — сериала в редком жанре стимпанк-фэнтези с Карой Делевинь и Орландо Блумом в главных ролях. Ролик демонстрирует новый уровень напряжённости между людьми и другими волшебными существами.

    Продолжением сериала занимался Эрик Олесон («Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и третий сезон «Сорвиголовы»).

    Первый сезон стартовал в августе 2019 года. Съёмки продолжения пришлись на пандемию, из-за ограничений они серьёзно затянулись — к тому же, команде ещё предстоит доделать визуальные эффекты.

    «Карнивал Роу» вернётся 17 февраля — и для сериала второй сезон станет заключительным.

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    За кадром сериала простирается огромный мир, населенный удивительными расами.

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