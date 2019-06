Перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» и первый тизер The Owl House

Disney поделилась подробностями о грядущих мультсериалах, которые запустит в ближайшее время. Среди них — перезапуск известного детского мультика 1990-х голов «Чип и Дейл спешат на помощь»! Компания даже показала первый промо-арт.

Для мультсериала заказали 39 эпизодов по семь минут каждый — вероятно, с прицелом на детскую аудиторию. Над мультсериалом работает Disney совместно с лондонской студией Xilam (Mr. Magoo, Oggy and the Cockroaches, I Lost My Body). Анимация в новом шоу будет выполнена в традиционном стиле, а сюжеты серий расскажут о том, как пушистая пара бурундуков будет помогать жителям города.

Мультсериал готовят для стримингового сервиса Disney+, который стартует этой осенью.

Кроме того, в сети появился первый постер спин-оффа «Корпорации монстров» — «Монстры на работе».

Главным героем шоу станет молодой механик по имени Тайлор Таскмон (его озвучит Бен Фельдман), которой мечтает добиться успеха Салли и Майка Вазовски. Действие сериала развернётся через полгода после окончания оригинального мультфильма.

К озвучиванию вернутся актёры оригинального мультфильма. Кроме них, голоса новым персонажам также подарят Келли Мари Трэн (новая трилогия «Звёздных войн»), Генри Уинклер, Лукас Нефф, Аланна Убах («Тайна Коко»), Стивен Стэнтон (франшиза «Звёздные войны») и Аиша Тайлер («Мыслить как преступник»).

Дата осталась без изменений — 2020 год.

Также Disney поделилась первый тизером мультсериала The Owl House («Дом сов»). Его действие разворачивается вокруг девочки Лус, попавшей в иной мир, полный чудовищ и странных обитателей. Здесь Лус нашла друзей в лице мятежной ведьмы Эды и отважного воина Кинга (пусть он и совсем небольшого роста!). У Лус нет никаких магических способностей, но она не теряет надежды стать колдуньей — и за время обучения сближается с обитателями странного Дома сов.

Больше всего мультсериал напоминает смесь «Гравити Фолз» и «Звёздная принцесса против сил зла».

Точной даты выхода нет — проект готовят для Disney Channel в этом году. Кроме тизера ещё можно оценить иллюстрации одного из художников.

Также Disney поделился постером мультсериала «Амфибия», который начнёт выходить уже в этом месяце. Ранее канал выкладывал трейлер.

Шоу расскажет про самовлюблённую 13-летнюю девочку по имени Энн, которая волшебным образом попадает в выдуманный мир Amphibia, где живёт лягушачий народец. Благодаря разумному розовому лягушонку по имени Сприг девочка станет героиней и поймёт больше о настоящей дружбе.

Шоураннер мультсериала — Мэтт Брейли, режиссёр и раскадровщик «Гравити Фолз». Шоу уже продлили на второй сезон.