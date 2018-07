Разработчики из Obsidian Entertainment опубликовали тизер-трейлер Beast of Winter — первого из планируемых дополнений, которые Pillars of Eternity II: Deadfire получит в этом году.

Beast of Winter отправит игроков в южную часть архипелага Дэдфайр, где живут приверженцы культа судного дня. Местные жители, поклоняющиеся богу катастроф Римрганду, считают вашего героя предвестником конца и хотят, чтобы он исполнил своё предназначение. Вас ждут сражения с чудовищами и древним драконом, которого боятся даже боги. А поможет герою Ватнир, жрец того самого беспощадного бога Римрганда.

Pillars of Eternity II: Deadfire доступна только на PC. В сентябре и ноябре проект Obsidian получит дополнения Seeker, Slayer, Survivor и The Forgotten Sanctum — они расширят мир игры, добавив новые острова, задания и испытания. Также до конца этого года RPG выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.