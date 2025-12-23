КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом
Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»

История жизни Джорджа Лукаса
«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
Первый тизер «Мстителей: Судный день»

Дмитрий Кинский
23 декабря 17:16
237
1 минута на чтение
Disney и Marvel опубликовали первый тизер «Мстителей: Судный день», который уже несколько дней ходил по сети.
Первый из четырех роликов посвятили Стив Роджерсу (он же — Капитан Америка), который вернется в грядущем фильме.
Сейчас в американских кинотеатрах крутят новый тизер, который тоже уже слили, — с Тором и его дочерью.
Премьера состоится 18 декабря 2026 года.

Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Clair Obscur: Expedition 33 стала лучшей игрой 2025 года по версии японских разработчиков

«Формула будущего»: в Петербурге открылся музей советской фантастики
Один из консультантов — наш автор Василий Владимирский.

Первый тизер «Волшебника Изумрудного города. Великий и Ужасный»

Сериал по Assassin's Creed снимет режиссер «Чернобыля»

Автор «Американской истории ужасов» показал тизер нового сериала — The Beauty
Премьера 21 января.

«Звёздный путь: Странные новые миры» закрывается: закончились съёмки финального сезона
«Попутного ветра в паруса вам, друзья».

Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

В новой The Legend of Zelda могут появиться элементы мусоу-экшена

Братья Андреасян показали второй трейлер экранизации «Сказки о царе Салтане»
Премьера в феврале.

Первый тизер фильма «Оглянись» по ваншоту Тацуки Фудзимото
