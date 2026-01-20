Первый трейлер Life is Strange: Reunion

Студия Deck Nine опубликовала первый трейлер новой Life is Strange с подзаголовком Reunion.
В центре сюжета вновь будет Макс, избегающая катастрофического пожара в Каледонском университете, в результате которого погибают многие ее друзья, преподаватели и студенты. Теперь у нее есть три дня, чтобы все исправить.
Также у игроков будет возможность переключаться на Хлою, «способность» которой... красноречие.
Релиз состоится 26 марта на всех основных платформах.
