Новинки

«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером

Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»
Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона
Трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл»

Дмитрий Кинский
20 ноября 19:51
146
1 минута на чтение
Вышел полноценный трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл», в основу которого ляжет Silent Hill 2.
Роли Джеймса и Мэри в картине исполнили Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Андерсон («Судная ночь»).
Фильм написал и снял режиссер Кристоф Ган, работавший над оригинальной лентой 2006 года.
Российская премьера состоится 22 января 2026 года.

