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    Первый тизер «Смерть 2020-му» — псевдодокументалки от создателей «Чёрного зеркала»

    8 декабря 2020
    Кот-император
    08.12.2020
    766
    0 минут на чтение

    Netflix показал первый тизер псевдодокументалки «Смерть 2020-му» от Чарли Брукера и его команды («Чёрное зеркало»). Ролик только раскрывает внушительный актёрский состав: Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Лесли Джонс, Джо Кири, Кумэйл Нанджиани, Трейси Ульман, Кристин Милиоти, Самсон Кайо и Дайан Морган.

    Поставил фильм Эл Кэмпбелл.

    Точной даты выхода пока нет, но ролик намекает, что ждать осталось недолго. Саму передачу авторы характеризуют так: «проект, который вы никогда не забудете по мотивам года, который не хочется вспоминать». В комментариях к тизеру шутят, что лишь бы у передачи не было сиквела.

    «Смерть 2020-му» представляет собой передачу, в которой актёры в роли исследователей и учёных будут вспоминать события года.

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     Кот-император |  01.12.2020

    Главную роль исполнит Хью Грант.

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    Кот-император
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