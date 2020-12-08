Первый тизер «Смерть 2020-му» — псевдодокументалки от создателей «Чёрного зеркала»

Netflix показал первый тизер псевдодокументалки «Смерть 2020-му» от Чарли Брукера и его команды («Чёрное зеркало»). Ролик только раскрывает внушительный актёрский состав: Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу, Лесли Джонс, Джо Кири, Кумэйл Нанджиани, Трейси Ульман, Кристин Милиоти, Самсон Кайо и Дайан Морган.

Поставил фильм Эл Кэмпбелл.

Точной даты выхода пока нет, но ролик намекает, что ждать осталось недолго. Саму передачу авторы характеризуют так: «проект, который вы никогда не забудете по мотивам года, который не хочется вспоминать». В комментариях к тизеру шутят, что лишь бы у передачи не было сиквела.

«Смерть 2020-му» представляет собой передачу, в которой актёры в роли исследователей и учёных будут вспоминать события года.