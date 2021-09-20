Первый трейлер НФ-драмы «Финч» с Томом Хэнксом

Apple TV+ выпустил первый трейлер научно-фантастической драмы с Томом Хэнксом «Финч». Картину поставил режиссёр самых зрелищных эпизодов «Игры престолов» Мигель Сапочник.

Картина расскажет об изобретателе Финче, который отправляется в приключение по постапокалиптическому миру. Компанию ему составят верный пёс и созданный Финчем разумный гуманоидный робот.

Кроме Хэнкса в фильме снялись Калеб Лэндри Джонс, Скит Ульрих и Лора Каннингэм.

Картина выйдет на сервисе 5 ноября.