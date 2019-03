В сети появились первые реакции на новую экранизацию романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Журналисты отмечают, что адаптация получилась хорошей и привнесла на экран кое-что новое. Многие сюжетные повороты получились удачными, но некоторым критикам не хватило хоррор-составляющей. Хотя другие отмечают, что фильм очень страшный и «не экономит на крови».

#PetSematary got me. it’s scary as shit, it’s having tons of fun, it doesn’t skimp on gore, and it’s somehow even darker than the book. really impressed and satisfied. #SXSW19 — lindsey romain (@lindseyromain) March 17, 2019

«Кладбище домашних животных» захватило меня. Этот фильм охрененно страшный и весёлый, авторы не экономит на крови, кино даже немного мрачнее книги. Я удивлена и довольна.

So, the new @petsematarymov is GREAT. A worthy adaptation of one of King’s darkest, most difficult books. Makes a few changes, some that work very well, but some small things I missed. However, some MAJOR beats really hit (including one I feared they wouldn’t do… BUT THEY DID!) pic.twitter.com/HEcBRcljkL — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) March 17, 2019

Что ж, новое «Кладбище домашних животных» великолепное. Достойная адаптации одной из мрачнейших и сложных книг Кинга. В нём кое-что изменили, некоторые изменения работают, а другие нет. Тем не менее большинство сюжетных ходов хороши (даже тот, за который я боялся… но у них получилось!)

#PetSematary: This adaptation of Stephen King’s novel makes for an undeniably fun popcorn horror flick. That said, even with slicker 2019 production values, a sharper script, and a couple of neat twists, it hits the beats in surprisingly similar manner as the first film #SXSW19 pic.twitter.com/iksGttyusI — Caleb Masters @ SXSW19 (@CMastersTalk) March 17, 2019

Эта адаптация романа Стивена Кинга получилась неоспоримо попкорно-весёлым хоррор-фильмом. Даже с продвинутым продакшеном 2019 года, чётким сценарием и парочкой хороших твистов, он удивительно похож на первый фильм.

#PetSematary has the kind of serious balls any good adaptation should have. The themes and encroaching dread of King’s novel are alive and well, but there are enough clever deviations to give diehard fans some welcome surprises. Big ups all around, but Seimetz is a legend. #SXSW — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) March 17, 2019

У «Кладбища домашних животных» есть всё то, что должна иметь хорошая адаптация. Темы и всепоглощающий страх романа Кинга живы и здоровы, но есть и парочка изменений, которые преподнесут поклонникам романа несколько сюрпризов. Всё остальное очень круто, а Эми Сайметц — легенда.

*sigh* #PetSematary is very average. Good acting, sound design, and production value. But it’s never scary enough, never tense enough. Once the horror stuff REALLY kicks in, it’s pretty much over. I don’t know what I was expecting, but I wanted more out of this.#SXSW2019 pic.twitter.com/vEW1v2w8aG — Kevin L. Lee (@Klee_FilmReview) March 17, 2019

*вздох* «Кладбище домашних животных» достаточно среднее. Хорошая актёрская игра, звуковой дизайн и уровень производства. Но это не настолько страшно, не настолько напряжённо. Как началась хоррор-составляющая, фильм уже почти кончился. Я не знаю, чего конкретно я ожидал, но хотел намного больше.

В российский прокат «Кладбище домашних животных» выйдет 4 апреля.