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    Новости

    Писательница Анна Старобинец рассказала, что больше не числится сценаристом экранизаций своих книг

    28 ноября 2022
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    28.11.2022
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    1 минута на чтение
    Писательница Анна Старобинец рассказала, что больше не числится сценаристом экранизаций своих книг

    Иллюстрация: фрагмент обложки «Зверского детектива»

    Писательница и сценаристка Анна Старобинец («Икарова железа», «Переходный возраст») рассказала, что больше не связана с грядущими экранизациями её же книг «Лисьи броды» и «Зверский детектив». В них Старобинец должна была выступать сценаристом.

    Ну что же, этот момент должен был настать — и он настал. Я больше не сценарист ни одной из экранизируемых по моим историям историй. То, что сделают с «Лисьими бродами» и то, что сделают со «Зверским детективом» — это акт самокастрации и самоцензуры, не имеющий ко мне отношения. <…>

    Писательница не рассказала, о каких платформах и продюсерах идёт речь, но в комментариях намекнула, что создатели экранизации могут «исказить историю» из-за возможных требований платформы.

    Как минимум в одной из двух кинокомпаний, владеющих правами на мои тексты, работают преимущественно порядочные люди. И они поступили со мной абсолютно непорядочно, преследуя «хорошие» цели. В которые сами, кажется, искренне верят: у платформ есть некие требования цензуры, если эти требования не выполнить, история не состоится совсем. Если выполнить — состоится хоть как-то, хотя бы в искаженном виде. Я — как автор — искажать историю не желаю, поэтому ради высоких целей, которые ставит перед собой компания, иду лесом.

    Старобинец добавила, что компания владеет правами на экранизацию по всему миру.

    Дополнительных комментариев писательница МирФу не дала, сославшись на соглашение о неразглашении (NDA).

    Старобинец занимается художественными произведениями и сценариями для кино и телевидения. Она писала сборники повести и рассказов «Переходный возраст» (2005), «Резкое похолодание» (2008), «Икарова железа» (2013), ведёт детско-подростковый цикл «Зверский детектив», а также участвовала на ранних этапах в работе над сценарием «Книги мастеров». Книги Старобинец переводили на несколько языков. На «Евроконе» в 2018-м ей присудили звание лучшего фантаста Европы. А ранее завоевала награды «Портал» (Украина), Nocte (Испания), «Национальный бестселлер» (Россия), Utopiales des Pays de la Loire (Франция), Prix Imaginales (Франция).

    «Лисьи броды» вышли в 2022-м. Книгу описывают как приключенческий мистический триллер. Его действие разворачивается в 1945-м в небольшом городке на границе с Китаем, где сталкиваются судьбы бывшего зэка, полуженщины-полулисицы, человека-тигра, нациста барона и многих других.

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