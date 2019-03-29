Устали читать скучные новости? У разработчиков детективной игры The Sinking City по книгам Говарда Лавкрафта есть решение этой проблемы.

29 марта они выпустили специальный плагин для браузера Google Chrome, который меняет имена мировых политических лидеров на прозвища чудовищ из произведений Лавкрафта. Он назвается We all living in a Lovecraft story («Мы все живём в рассказе Лавкрафта»). Работает это, правда, только с заголовками новостных заметок, а вот текст остаётся неизменным.

С помощью расширения Дональд Трамп становится Азатотом, а Владимир Путин — Ктулху.

Пока плагин переделывает только заголовки в англоязычных изданиях, но разработчики рассказали, что будут дополнять его новыми именами и словами. Пользователи твиттера эту идею поддержали.

Скачать расширение можно по ссылке.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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