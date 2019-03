Устали читать скучные новости? У разработчиков детективной игры The Sinking City по книгам Говарда Лавкрафта есть решение этой проблемы.

29 марта они выпустили специальный плагин для браузера Google Chrome, который меняет имена мировых политических лидеров на прозвища чудовищ из произведений Лавкрафта. Он назвается We all living in a Lovecraft story («Мы все живём в рассказе Лавкрафта»). Работает это, правда, только с заголовками новостных заметок, а вот текст остаётся неизменным.

Does reading the news makes you feel sad?

If so, then download our "We are living in a Lovecraft story" Chrome plug-in!

Replace the world’s leaders names with Cthulhu's Mythos deities and turn the news into a Lovecraft story! Might as well.

LINK https://t.co/AzOdPWwsj2#horror pic.twitter.com/HW9p9BOAGs

— The Sinking City (@thesinkingcity) March 29, 2019