Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Странные, страшные и психоделические советские мультфильмы
Почему фантастика приносит миллиарды
Плюшевый единорог с лазером из задницы в трейлере «В твоих снах»

Дмитрий Кинский
25 сентября 18:30
60
1 минута на чтение
Netflix опубликовал трейлер мультфильма «В твоих снах» (или In Your Dreams в оригинале).
Над проектом работают Эрик Бенсон («Хороший динозавр») и Александр Ву («Коллекция короткометражных мультфильмов Pixar: Том 2»).
В центре сюжета юная Стиви и ее младший брат Эллиот, которые оказываются в мире снов, чтобы Песочный человек спас брак их родителей.
Премьера состоится 14 ноября.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

