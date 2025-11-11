КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер

Классика

Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
Джосс Уидон, создатель «Светлячка» и «Мстителей»
Новости

Подкаст «Модель для сборки» отметит 30 лет большим творческим вечером в конце ноября

Дмитрий Кинский
11 ноября 17:55
133
1 минута на чтение
29 ноября легендарный нарративный подкаст «Модель для сборки» проведет большой юбилейный вечер в честь 30-летия проекта.
Вся творческая команда будет в сборе: бессменный ведущий Владислав Копп, литературный редактор Сергей Чекмаев, а также диджеи Михаил Габович и Андрей Addison.
Мероприятие пройдет в Концертном зале Культурного центра. Начало — в 19:00 по МСК.
«Модель для сборки» продолжает беспосадочный перелёт в фантастические миры! 30 звуковых лет путешествия без движения позади, но наш экипаж все так же бодр, деятелен и не собирается на пенсию! Звёздная команда объявляет общий сбор по всем отсекам!
Проверенное годами качество,  фантастические мелодии, голос вселенной, калейдоскоп эмоций, пролетающих перед глазами, и… действительно необычная история. 

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Ассоциация японской анимации будет работать в России

Новости

Создатели «Американского вандала» снимут сериал про Джимми Олсена из «Супермена»
В шоу будет Горилла Гродд.

Новости

Никакого Шепарда! Что-то новое о сюжете сериала по Mass Effect
Продюсер Bioware обещает новую историю.

Новости

Сериал по «V — значит вендетта» создают Ганн и Джексон
Сериал выйдет на HBO.

Новости

Ждете TES 6? Увы, игра выйдет еще не скоро

Новости

Создатель кролика Роджера забрал у Disney права на персонажа

Новости

Юмор, приключение и легкость «Новой надежды» — Шон Леви про фильм «Звёздные войны: Звёздный истребитель»
Премьера 28 мая 2027 года.

Новости

Фамке Янссен не хочет возвращаться к роли Джин Грей в будущих «Мстителях»
Актриса сконцентрирована на других проектах.

Новости

Супергеройский хит Dispatch может получить второй сезон
Финал первого сезона выйдет в среду.

Новости

Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance присоединился к команде «Ведьмака 4»
Показать ещё
Рекомендуем
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты