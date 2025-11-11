Подкаст «Модель для сборки» отметит 30 лет большим творческим вечером в конце ноября

29 ноября легендарный нарративный подкаст «Модель для сборки» проведет большой юбилейный вечер в честь 30-летия проекта.
Вся творческая команда будет в сборе: бессменный ведущий Владислав Копп, литературный редактор Сергей Чекмаев, а также диджеи Михаил Габович и Андрей Addison.
Мероприятие пройдет в Концертном зале Культурного центра. Начало — в 19:00 по МСК.
«Модель для сборки» продолжает беспосадочный перелёт в фантастические миры! 30 звуковых лет путешествия без движения позади, но наш экипаж все так же бодр, деятелен и не собирается на пенсию! Звёздная команда объявляет общий сбор по всем отсекам! Проверенное годами качество, фантастические мелодии, голос вселенной, калейдоскоп эмоций, пролетающих перед глазами, и… действительно необычная история.
