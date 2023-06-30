«Пол Атрейдес все еще жив» — вышел новый трейлер «Дюны 2»

Warner Bros. опубликовал трехминутный трейлер второй части «Дюны» Дени Вильнева.
Причем издание Deadline в своей заметке отметило, что Warner Bros. в итоге запланировала сделать трилогию, как до этого хотел сам постановщик. Похоже, ему все-таки дадут экранизировать «Мессию Дюны».
Напомним, к актерскому составу присоединились Флоренс Пью (принцесса Ирулан Коррино), Остин Батлер (Фейд-Раута Харконнен), Кристофер Уокен (падишах-император Шаддама IV Коррино), Леа Сейду (леди Марго) и Тим Блэйк Нельсон.
Премьера состоится 3 ноября 2023 года.
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