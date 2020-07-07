«Последние часы настают»: трейлер мультсериала «Трансформеры» от Netflix

Netflix представил трейлер «Осады» (Siege) — первой части трилогии «Трансформеры: Война за Кибертрон» (War for Cybertron). Она расскажет об очередном витке конфликта автоботов и десептиконов, её действие развернётся в последние часы сражения на Кибертроне, где обе стороны жаждут заполучить Великую Искру.
Netflix запланировал ещё две части. Вторая будет называться Earthrise («Расцвет Земли»), а у третьей подзаголовок пока не объявлен. Дат выхода тоже нет.
Все шесть серий «Осады» выйдут на сервисе 30 июля.
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