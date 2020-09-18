«Правосудие сурово, но справедливо» — вышла последняя короткометражка по WoW: Shadowlands

Blizzard опубликовала четвертую (и заключительную) короткометражку по World of Warcraft: Shadowlands, в центре сюжета которой Ревендрет — место, куда попадают души, желающие искупить свои грехи, чтобы не попасть в Утробу.

В ролике показали последствия засухи анимы в Ревендрете, которым правит «благородный» сир Денатрий. Как оказалось, вместо того, чтобы помогать душам, он и его сообщники выкачивают из них энергию, а также берут дань с подданных. В одной из сцен можно даже увидеть, как они мучают Гарроша Адского Крика.

Релиз нового дополнения для WoW состоится 27 октября. Уже сейчас загрузить препатч 9.0.1, который выйдет в ближайшее время.