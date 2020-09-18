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    Новости

    «Правосудие сурово, но справедливо» — вышла последняя короткометражка по WoW: Shadowlands

    18 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    18.09.2020
    4034
    0 минут на чтение
    «Наше правосудие сурово, но справедливо» — последняя короткометражка по WoW: Shadowlands

    Blizzard опубликовала четвертую (и заключительную) короткометражку по World of Warcraft: Shadowlands, в центре сюжета которой Ревендрет — место, куда попадают души, желающие искупить свои грехи, чтобы не попасть в Утробу.

    В ролике показали последствия засухи анимы в Ревендрете, которым правит «благородный» сир Денатрий. Как оказалось, вместо того, чтобы помогать душам, он и его сообщники выкачивают из них энергию, а также берут дань с подданных. В одной из сцен можно даже увидеть, как они мучают Гарроша Адского Крика.

    Релиз нового дополнения для WoW состоится 27 октября. Уже сейчас загрузить препатч 9.0.1, который выйдет в ближайшее время.

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    Последний ролик выйдет через неделю.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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