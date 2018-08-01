В конце июля Госдума приняла законопроект об изменении закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», напрямую затрагивающий показы фестивального кино. Если сейчас показывать картины на фестивалях можно без прокатных удостоверений, то в будущем процедура будет ужесточена. Ещё тогда мы писали, к каким сложностям и проблемам для многих фестивалей и кинорынка в целом может привести вступление в силу нового закона.

Чтобы изменение вступило в силу после трёх чтений в Государственной Думе и утверждения в Совете Федерации, требуется подпись президента России. Поэтому сегодня было опубликовано открытое письмо представителей кинотеатральных сетей и организаторов кинофестивалей, адресованное непосредственно В. В. Путину.

Под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии. Из открытого письма

Деятели культуры, представители организаций и кинокритики отмечают, что за последние годы удалось добиться успехов как в прокате, так и в области создания новых форматов просмотров кино. И в целом к кино стали приобщаться люди, которые ранее были далеки от данной сферы. Повсеместно распространялся и контент для фестивалей, который теперь представлен не только в столичных кинотеатрах, но и в сетях по всей стране.

И все эти положительные изменения могут быть пресечены практически на корню в случае окончательного одобрения законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»».

Мы обращаемся к вам с просьбой сохранить для зрителей возможность знакомиться с культурой своей собственной страны и других стран и не допустить принятия этого законопроекта до тех пор, пока он не будет соответствовать важнейшей задаче — поддержке и развитию культуры и популяризации кино как важнейшего из искусств. Из открытого письма

Новый законопроект фактически делает невозможным деятельность ряда компаний, которые специализируются на фестивальном, авторском и некоммерческом кино, а также занимаются трансляциями и кинопоказами спектаклей и так далее. Кроме того, нарушается работа некоторых государственных учреждений культуры и образования.

Обращающиеся к Президенту просят его направить законопроект на доработку с привлечением представителей киноиндустрии, которые уже сейчас готовы работать с рабочей группой законопроекта.

Открытое письмо подписали в том числе киносеть «Каро», Ассоциация владельцев кинотеатров, главред журнала «Искусство кино» Антон Долин, организаторы Большого фестиваля мультфильмов Дмитрий Шлепнев и Виктор Федосеев, а также другие представители киноиндустрии.