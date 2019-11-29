У поклонников «Симпсонов» переполох! Композитор и создатель основной темы мультсериала Дэнни Элфман в разговоре с ведущим подкаста The Big Reviewski неожиданно рассказал, что шоу могут скоро завершить.

Из того, что я слышал, он близится к завершению. Так что и этот спор тоже подойдет к концу. Я сам точно не знаю, но слышал, что это последний год для проекта. Дэнни Элфман, композитор

Не очень ясно было, о каком именно последнем годе говорил Элфман, ведь в феврале шоу продлили на два года. Если он прав, то финал может прийтись на весну 2021 года.

Впрочем, слова композитора почти сразу же опроверг сценарист «Симпсонов» Эл Джин:

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM — Al Jean (@AlJean) November 28, 2019

Мы все благодарны, что эта статья НЕ правда.

«Симпсоны» идут на телевидении с декабря 1989 года, и за это время мульсериал успел завоевать множество наград, включая 31 статуэтку «Эмми». Кроме того, создатели установили несколько рекордов продолжительности — среди ТВ-проектов в США. К весне 2021 года в шоу будет чуть больше 700 эпизодов.