У поклонников «Симпсонов» переполох! Композитор и создатель основной темы мультсериала Дэнни Элфман в разговоре с ведущим подкаста The Big Reviewski неожиданно рассказал, что шоу могут скоро завершить.

Не очень ясно было, о каком именно последнем годе говорил Элфман, ведь в феврале шоу продлили на два года. Если он прав, то финал может прийтись на весну 2021 года.

Впрочем, слова композитора почти сразу же опроверг сценарист «Симпсонов» Эл Джин:

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM

— Al Jean (@AlJean) November 28, 2019