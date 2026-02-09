КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Рассел Т. Дэвис отказался от коллаборации Fortnite и «Доктора Кто»

Дмитрий Кинский
9 февраля 15:37
131
1 минута на чтение
Шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис рассказал, что отказался от коллаборации с «детской стрелялкой» Fortnite.
Было одно предложение — добавить Доктора в огромную детскую стрелялку. И я просто отказался. Это не «Доктор Кто». Это не то, для чего предназначен сериал.
Вероятно, автор последних сезонов имел в виду, что это противоречит характеру Доктора, который ненавидит огнестрельное оружие. Однако многие фанаты в сети остались недовольны этим решением.
Также Т. Дэвис отметил, что в будущем «Доктор Кто» может появиться в какой-нибудь другой любимой фанатами игре.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

