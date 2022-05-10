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    Новости

    Расскажите о любимом фильме Роберта Земекиса! Лучшие ответы опубликуем к его юбилею

    10 мая 2022
    10.05.2022
    255
    0 минут на чтение
    Расскажите о любимом фильме Роберта Земекиса! Лучшие ответы опубликуем к его юбилею

    14 мая будет справлять юбилей знаменитый Роберт Земекис, которого мы знаем по фильмам «Назад в будущее», «Кто подставил Кролика Роджера» и «Форрест Гамп». Поговаривают, что ныне постановщик шедевров уже не снимает, однако воспоминания о любимых фильмах детства это не затмит. Тем более, в этом году для Disney+ должен мюзикл «Пиноккио» — с Томом Хэнксом, Люком Эвансом и Джозефом Гордоном-Левиттом.

    К юбилею мы хотим подготовить большой душевный пост от читателей и редакции. Расскажите в комментариях о любимом произведении, которое связано со связано с Робертом Земекисом! Будем рады увидеть ваши впечатления как о фильмах, так и о, например, адаптациях — скажем, Back to the Future: The Game тоже подойдёт. Самые интересные ответы мы соберём и опубликуем 14 мая.

    Можно ориентироваться на аналогичный пост к юбилею Рэя Брэдбери.

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