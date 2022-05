Расскажите о любимом фильме Роберта Земекиса! Лучшие ответы опубликуем к его юбилею

14 мая будет справлять юбилей знаменитый Роберт Земекис, которого мы знаем по фильмам «Назад в будущее», «Кто подставил Кролика Роджера» и «Форрест Гамп». Поговаривают, что ныне постановщик шедевров уже не снимает, однако воспоминания о любимых фильмах детства это не затмит. Тем более, в этом году для Disney+ должен мюзикл «Пиноккио» — с Томом Хэнксом, Люком Эвансом и Джозефом Гордоном-Левиттом.

К юбилею мы хотим подготовить большой душевный пост от читателей и редакции. Расскажите в комментариях о любимом произведении, которое связано со связано с Робертом Земекисом! Будем рады увидеть ваши впечатления как о фильмах, так и о, например, адаптациях — скажем, Back to the Future: The Game тоже подойдёт. Самые интересные ответы мы соберём и опубликуем 14 мая.

Можно ориентироваться на аналогичный пост к юбилею Рэя Брэдбери.

Оставлять впечатления можно как в комментариях на сайте, так и в соцсетях. 500-1000 знаков вполне достаточно для одного пункта.