Режиссер «Призрака в доспехах» не считал свое аниме киберпанком — и не интересуется им

Постановщик «Призрака в доспехах» (1995) Мамору Осии заявил, что сам никогда не стремился снимать в жанре киберпанк. В недавнем интервью он подчеркнул, что киберпанк его «не интересует» и за жизщнь он прочел не так много произведений в этом жанре.

Может показаться, что киберпанк и киборги хорошо сочетаются, но на самом деле это не так. Я не думал о «Призраке в доспехах» как о киберпанке. Напротив, это другие люди нарекли его таковым.

Осии предпочитает космическую тематику и истории о киборгах, а киберпанк не будоражит его воображение: «Я не хочу жить в мире, похожем на свалку».

Хочу ездить в грязном метро, жить среди трущоб — уверен, есть много молодых, кто так думает. Это пересекается с идеей киберпанка как мира, полного мошенников.

В качестве примера Осии привел Fallout 4 (сам он наиграл в него больше десятка тысяч часов!), в которой по его подсчетам 98% жителей — злодеи и мошенники. Он подчеркнул, что насилие в постапокалиптическом мире оправдано условиями выживания, тогда как в киберпанк-мире оно часто выглядит как «просто ради удовольствия», что и объясняет его равнодушие к жанру.