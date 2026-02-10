КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем

Классика

Кто станет новым Миядзаки?
Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры
Новости

Режиссер «Призрака в доспехах» не считал свое аниме киберпанком — и не интересуется им

Андрей Квасков
10 февраля 16:13
82
1 минута на чтение
Постановщик «Призрака в доспехах» (1995) Мамору Осии заявил, что сам никогда не стремился снимать в жанре киберпанк. В недавнем интервью он подчеркнул, что киберпанк его «не интересует» и за жизщнь он прочел не так много произведений в этом жанре.
Мамору Осии
Может показаться, что киберпанк и киборги хорошо сочетаются, но на самом деле это не так. Я не думал о «Призраке в доспехах» как о киберпанке. Напротив, это другие люди нарекли его таковым.
Осии предпочитает космическую тематику и истории о киборгах, а киберпанк не будоражит его воображение: «Я не хочу жить в мире, похожем на свалку».

При этом режиссер отметил, что молодежь романтизирует подобные антиутопии:
Мамору Осии
Хочу ездить в грязном метро, жить среди трущоб — уверен, есть много молодых, кто так думает. Это пересекается с идеей киберпанка как мира, полного мошенников.
В качестве примера Осии привел Fallout 4 (сам он наиграл в него больше десятка тысяч часов!), в которой по его подсчетам 98% жителей — злодеи и мошенники. Он подчеркнул, что насилие в постапокалиптическом мире оправдано условиями выживания, тогда как в киберпанк-мире оно часто выглядит как «просто ради удовольствия», что и объясняет его равнодушие к жанру.

Андрей Квасков
