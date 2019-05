30 апреля Paramount выпустили первый тизер «Соника в кино», в которой нам наконец-то показали, как будет выглядеть синий ёж в динамике — и внешний вид героя сильно разочаровал фанатов! Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя:

После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают:

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear… you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be… #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️

— Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019