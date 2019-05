15-летняя Белла Рамзи, играющая Лианну Мормонт в «Игре престолов», недавно рассказала изданию Daily Star, что её родители запрещают ей смотреть сериал из-за его чрезмерной жестокости.

Актриса добавила, что, скорее всего, посмотрит «Игру престолов» целиком, когда ей исполнится 18 лет.

В конце апреля Мэйси Уильямс, играющая Арью Старк, рассказывала, как на постельную сцену с её участием отреагировали её родные. Отвечая на критику фанатов, актриса написала в своём твиттере:

if u feel uncomfortable just know that my mother and my step dad and my 2 sisters and my 4 brothers have all probably watched this too ahahakillmeehehe

