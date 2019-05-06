15-летняя Белла Рамзи, играющая Лианну Мормонт в «Игре престолов», недавно рассказала изданию Daily Star, что её родители запрещают ей смотреть сериал из-за его чрезмерной жестокости.

Даже в тех и эпизодах, что я видела, были моменты, когда мама и папа просто вставали передо мной, потому что на экране происходило что-то ужасное. Мне разрешили посмотреть сцену, в которой меня убивают, а ещё я немного видела седьмой сезон. Белла Рамзи

Актриса добавила, что, скорее всего, посмотрит «Игру престолов» целиком, когда ей исполнится 18 лет.

В конце апреля Мэйси Уильямс, играющая Арью Старк, рассказывала, как на постельную сцену с её участием отреагировали её родные. Отвечая на критику фанатов, актриса написала в своём твиттере:

Если вы чувствуете себя некомфортно, просто знайте, что с большой вероятностью эту сцену смотрели моя мама, отчим, 2 сестры и 4 брата, ахаха убейте меня хехе

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А ещё он поделился впечатления со съёмок той самой сцены.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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