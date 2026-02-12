«Рыцари Гвиневры», похоже, станут полноценным сериалом

В прошлом году на YouTube вышел пилотный эпизод сериала «Рыцари Гвиневры». Дальнейшая судьба мультсериала долго оставалось неизвестной. Но вчера студия Glitch Productions опубликовала в нескольких соцсетях загадочное сообщение:
«Принцесса Гвиневра с нетерпением ждёт новой встречи с вами».
Хотя формально это не анонс, подписчики однозначно поняли это как объявление, что полноценный сериал получил «зелёный свет».
«Рыцари Гвиневры» — это фэнтези-антиутопия о двух планетах: одна — райская, представляющая собой парк развлечений, другая — трущобы. Главная героиня — робот, изображающий символ парка, принцессу Гвиневру — попала из верхнего мира в нижний.