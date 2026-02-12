КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

«Рыцари Гвиневры», похоже, станут полноценным сериалом

Кот-император
12 февраля 09:00
325
1 минута на чтение
В прошлом году на YouTube вышел пилотный эпизод сериала «Рыцари Гвиневры». Дальнейшая судьба мультсериала долго оставалось неизвестной. Но вчера студия Glitch Productions опубликовала в нескольких соцсетях загадочное сообщение:
«Принцесса Гвиневра с нетерпением ждёт новой встречи с вами».
Хотя формально это не анонс, подписчики однозначно поняли это как объявление, что полноценный сериал получил «зелёный свет». «Рыцари Гвиневры» — это фэнтези-антиутопия о двух планетах: одна — райская, представляющая собой парк развлечений, другая — трущобы. Главная героиня — робот, изображающий символ парка, принцессу Гвиневру — попала из верхнего мира в нижний.

«Рыцари Гвиневры»: аниме-антиутопия про диснеевскую принцессу

Марина Беляева

28.10.2025

15552

Чего нам сулит пилот.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

