«Рыцари Гвиневры», похоже, станут полноценным сериалом

В прошлом году на YouTube вышел пилотный эпизод сериала «Рыцари Гвиневры». Дальнейшая судьба мультсериала долго оставалось неизвестной. Но вчера студия Glitch Productions опубликовала в нескольких соцсетях загадочное сообщение:

«Принцесса Гвиневра с нетерпением ждёт новой встречи с вами».

Хотя формально это не анонс, подписчики однозначно поняли это как объявление, что полноценный сериал получил «зелёный свет». «Рыцари Гвиневры» — это фэнтези-антиутопия о двух планетах: одна — райская, представляющая собой парк развлечений, другая — трущобы. Главная героиня — робот, изображающий символ парка, принцессу Гвиневру — попала из верхнего мира в нижний.

